SOLARO- Nella 23′ giornata del campionato di Promozione, l’Universal Solaro trova il pareggio casalingo contro la Besnatese con il risultato di 1 a 1.

Al termine della gara l’allenatore del Solaro, Simone Broccanello, si è espresso ai nostri microfoni: “In generale è stata una partita equilibrata; essendo andati in vantaggio avevamo dalla nostra parte la possibilità di sfruttare maggiormente gli spazi. Abbiamo sbagliato un paio di goal fatti, che avrebbero potuto chiudere la partita. In seguito, determinanti sono state le due espulsioni subite ed è cambiata la partita, abbiamo dovuto lottare e soffrire duramente. E’ un punto d’oro per come si è messa la partita“.

Universal Solaro-Besnatese 1-1

UNIVERSAL SOLARO (4-4-2): Bozzi; Cavalcante, Greco (43’ st Panariello), Trionfo, Borsani; Magro (16’ st D’Elia), Bigioni (37’ pt Bajoni), Romanò, Bonasso (26’ st Marquez); Mantellini, Musazzi (18’ st Giordano). A disposizione Migliore, Anelli, Lucente, Viscusi. All. Broccanello.

BESNATESE (4-1-3-2): Lupu; Asprella, Bertuzzi, Brivio, Puricelli (16’ pt Cattaneo); Comani; Leontini (20’ st Marinazzi), Rubini (20’ st Dall’Omo), Esteri, Cinotti, Caccia. A disposizione Manica, Mastrogiacomi, Ghilardi, Tadiello, Romano, Lo Piccolo. All. Rasini.

Arbitro: Ballabio di Seregno (Urbani di Cinisello Balsamo e Rubino di Cinisello Balsamo).

Marcatori: 27’ pt Musazzi (U), 20’ st Asprella (B).