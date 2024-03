Sport

SOLARO – Un tempo per parte fra Universal Solaro e Besnatese: il primo decisamente di marca solarese, è mancato però il gol del raddoppio e nella presa è salita di tono la Besnatese, anche perchè l’Universal si è ritrovata prima in 10 e poi in 9, per le espulsioni di due “big” come Romanò (al 14′ st per doppia ammonizione) e Mantellini (al 45′ st per proteste).

La cronaca – Il bomber Mantellini si rende subito pericoloso, in diverse occasini ma a sbloccare il risultato al 27′ è Musazzi con un veloce inserimento in area avversaria. E lo stesso Musazzi sfiora il raddoppio al 31′. Nella ripresa al 5′ da buona posizione di testa Mantellini mette alto ed al 13′ impegna Lupu in una non facile parata. Ma la situazione cambia dal 14′ quando i locali restano in 10 per l’espulsione di Romanò, l’azione della Besnatese diventa tambureggiante, l’Universal rischia e gli ospiti pareggiano al 20′: Bizzi respinge corto, da due passi insacca Asprella. Prima del termine cartellino rosso anche per Mantellini (e per l’allenatore Simone Broccanello per proteste), si termina con Solaro un po’ in affanno ma senza che il risultato cambi.

Universal Solaro-Besnatese 1-1

UNIVERSAL SOLARO (4-4-2): Bozzi; Cavalcante, Greco (43’ st Panariello), Trionfo, Borsani; Magro (16’ st D’Elia), Bigioni (37’ pt Bajoni), Romanò, Bonasso (26’ st Marquez); Mantellini, Musazzi (18’ st Giordano). A disposizione Migliore, Anelli, Lucente, Viscusi. All. Broccanello.

BESNATESE (4-1-3-2): Lupu; Asprella, Bertuzzi, Brivio, Puricelli (16’ pt Cattaneo); Comani; Leontini (20’ st Marinazzi), Rubini (20’ st Dall’Omo), Esteri, Cinotti, Caccia. A disposizione Manica, Mastrogiacomi, Ghilardi, Tadiello, Romano, Lo Piccolo. All. Rasini.

Arbitro: Ballabio di Seregno (Urbani di Cinisello Balsamo e Rubino di Cinisello Balsamo).

Marcatori: 27’ pt Musazzi (U), 20’ st Asprella (B).

Su ilSaronno anche le interviste del dopo partita a mister Simone Broccanello della Universal Solaro.

Ed al tecnico della Besnatese, Stefano Rasini.

(foto: alcune fasi del match)

