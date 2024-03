news

SOLARO- Nella 23ª giornata del campionato di Promozione, la Besnatese, dopo una prima metà del match deludente, recupera contro il Solaro nella seconda metà. Tuttavia, non riesce a sfruttare la doppia superiorità numerica, ottenendo solo il pareggio.

A fine gara, l’allenatore della Besnatese, Stefano Rasini, si è espresso ai nostri microfoni: “Sicuramente non abbiamo fatto un buon primo tempo, soprattutto a livello di approccio alla gara. Nonostante non siano state molte le occasioni per gli avversari, si vedeva la mancanza di cattiveria e fame. Nella ripresa ci siamo raddrizzati, infatti, abbiamo svoltato con un atteggiamento completamente diverso. Si poteva fare qualcosa in più, visto che son rimasti addirittura in 9. Gli arbitri avrebbero potuto gestire meglio le perdite di tempo, perché si è giocato poco. Loro sono stati bravi, ma noi avremmo dovuto fare meglio”.

Universal Solaro-Besnatese 1-1

UNIVERSAL SOLARO (4-4-2): Bozzi; Cavalcante, Greco (43’ st Panariello), Trionfo, Borsani; Magro (16’ st D’Elia), Bigioni (37’ pt Bajoni), Romanò, Bonasso (26’ st Marquez); Mantellini, Musazzi (18’ st Giordano). A disposizione Migliore, Anelli, Lucente, Viscusi. All. Broccanello.

BESNATESE (4-1-3-2): Lupu; Asprella, Bertuzzi, Brivio, Puricelli (16’ pt Cattaneo); Comani; Leontini (20’ st Marinazzi), Rubini (20’ st Dall’Omo), Esteri, Cinotti, Caccia. A disposizione Manica, Mastrogiacomi, Ghilardi, Tadiello, Romano, Lo Piccolo. All. Rasini.

Arbitro: Ballabio di Seregno (Urbani di Cinisello Balsamo e Rubino di Cinisello Balsamo).

Marcatori: 27’ pt Musazzi (U), 20’ st Asprella (B).