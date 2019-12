CISLAGO – Sabato 21 dicembre alle 10, alla biblioteca comunale in via Magenta 128 a Cislago, si terranno due letture a cura delle volontarie della biblioteca intitolate “Pois” e “Il Grinch”.

Per quanto riguarda i partecipanti, l’iscrizione è obbligatoria e può avvenire alla biblioteca o al numero telefonico 0296380722 oppure via e-mail all’indirizzo biblioteca@comune.cislago.va.it o, ancora, sulla pagina Facebook ufficiale dell’ente, “Biblioteca di Cislago”. La biblioteca cislaghese ha sede nella zona centrale del paese, in via Magenta 128.

La biblioteca comunale di Cislago è stata fondata il 10 maggio 1974 con delibera di consiglio comunale 81 del 1985 che detta i criteri, le funzioni e gli obiettivi del servizio bibliotecario degli enti locali. Le attività bibliotecarie sono realizzate anche in collaborazione con la Commissione della biblioteca, organo di consulenza formato da cinque componenti nominati dal consiglio comunale, a cui si aggiunge di diritto il sindaco, o suo delegato; la commissione resta in carica per tutta la legislatura amministrativa.

