SARONNO – Tamponamento in viale Rimembranze a Saronno, all’ora di pranzo di giovedì: è successo alle 12.20 nelle vicinanze dell’incrocio con via Diaz e della stazione ferroviaria di “Saronno centro”. Nell’impatto fra due vetture una 19enne ed una 37enne sono rimaste lievemente contuse. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale ed una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, le persone contuse sono state medicate al pronto soccorso dell’ospedale di piazza Borella, la vigilanza urbana ha compiuto tutti i rilievi per chiarire l’accaduto e mettere a fuoco le responsabilità. Per effetto del sinistro si sono create alcune code e rallentamenti nell’area della stazione cittadina.

Incidente ieri sera anche in via Gorla a Mozzate nel vicino comasco. Alle 20.20 nell’impatto fra due vetture quattro persone sono rimaste contuse, fra esse una bimba di 3 anni; gli altri sono una donna di 23 anni, un uomo di 29 ed uno di 36. Nessuno è in pericolo di vita, Sul posto automedica, Croce rossa di Lomazzo e carabinieri.

(foto archivio)

19122019