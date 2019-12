SARONNO – E’ giunta ormai alla sesta edizione l’iniziativa “Scambio di auguri con tè”, in programma per questa sera, 23 dicembre, alle 20.45 in piazza Libertà.

Per la prima “by night” l’iniziativa spontanea promossa da privati cittadini che sono invitati a presentarsi con tè in thermos e tazze di ceramica sotto l’albero di Natale. “Il ritrovo è pensato per rinnovare i migliori auspici – spiega Gian Paolo Terrone, ambasciatore locale di Uzupis, la Repubblica degli artisti – di buon Natale e di buone feste, ciascuno secondo le proprie sensibilità, esattamente come avviene in ogni famiglia in cui sono presenti visioni differenti. Questo è il senso della partecipazione a questa iniziativa popolare: un invito esteso soprattutto a coloro che

frequentano la pagina Facebook “Sei di Saronno se…”. E’ la sesta occasione annuale “per passare dal virtuale al reale dando a quest’ultimo aspetto, una volta tanto, la priorità sul resto e senza scuse. Sesta occasione per fermarsi un momento a riflettere su quello che è il nostro rapporto concreto con le persone: gli individui”.

(nella foto: Gian Paolo Terrone)