SARONNO – Si è rinnovato ieri, domenica, il tradizionale appuntamento con il presepe vivente del “Gruppo Amici di AVSI – Saronno” proposto con lla Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno e alla comunità locale di Comunione e Liberazione.

La rappresentazione della Sacra Natività con scenografie suggestive, personaggi in costume, rivisitazione di antichi mestieri e canti polifonici è andata in scena due volte lasciando senza parole grandi e piccoli. In prima fila i bimbi di seconda elementare che vestiti da angioletti e pastori hanno reso unico e sentito l’appuntamento.

Apprezzata la maxi coreografia allestita in piazza che all’imbrunire si è accesa delle nuove luci che colorano, nel periodo natalizio, il sagrato della Prepositurare.

Oltre che porsi come gesto di memoria dell’avvenimento cristiano, il Presepe Vivente costituisce il gesto principale e più affascinante di un’iniziativa promossa per il 30° anno consecutivo da Fondazione AVSI che vede coinvolti, da Natale a Pasqua, migliaia di volontari in centinaia di iniziative in tutta Italia: la campagna nazionale di solidarietà “Tende 2019/2020”, che quest’anno è intitolata “Giòcati con noi. Generazioni nuove, protagoniste del mondo”.

La Campagna Tende di AVSI quest’anno sosterrà 7 progetti:

dal Libano all’Amazzonia, dalla Siria al Venezuela, dall’Italia al Mozambico, grazie anche al sostegno a distanza, la campagna propone quest’anno programmi e azioni che “cambiano” la geografia perché ci avvicinano a chi vive oltre oceano, oltre il Mediterraneo o anche solo in un’altra città, e quindi ci permettono di immedesimarci più facilmente in chi cerca di uscire da povertà, guerra, abbandono, per vivere in pienezza.

(Per le foto si ringrazia la comunità pastorale)

23122019