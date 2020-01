SARONNO – Da Super Cobra ad Attila, da Tigre 4 ad Atomyc 1: questi alcuni nomi di petardi potentissimi, come quello che è stato fatto esplodere la notte scorsa a Saronno. Dove? Nessuno lo sa esattamente ma si è sentito eccome, ed era proprio fortissimo visto che la deflagrazione è stata udita distintamente in buona parte della città, tanto che qualcuno aveva anche pensato ad altro e ben di peggio, come ad un assalto ad un bancomat. E invece no, si è trattato proprio di un “botto”, evidentemente rimasto indietro da Capodanno.

Molti ad interrogarsi sull’accaduto: a fare pensare ad una esplosione davvero fortissima il fatto che sia stata udita, era circa la mezzanotte fra venerdì e sabato, da via Don Monza a via Vincenzo Monti, da via San Giuseppe per arrivare addirittura a via Volonterio, insomma da sud a nord di Saronno passando dal centro.

(foto: recentissimo sequestro di botti pericolosi da parte dei carabinieri, appena fuori dal Saronnese)

