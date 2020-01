CERIANO LAGHETTO – “Le Sardine scrivono ai Comuni della Lombardia con il fine di “presentare in consiglio comunale un atto di indirizzo che definisca il contrasto all’odio, al razzismo e alla xenofobia una priorità per la propria amministrazione, traducendola in fatti concreti e tangibili”. Bravi! Care Sardine, l’odio verso Mihajlovic e verso chiunque non la pensi come voi invece va bene?” Così il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, che svolge anche il ruolo di coordinatore dei sindaci lombardi della Lega.

Il vicesindaco di Ceriano è ironico, nel giudicare il movimento che sta facendo tanto parlare di sè in questo periodo in Italia e che ha compiuto alcune “uscite” anche nella zona fra varesotto ed altomilanese: “Siete solo la solita Sinistra giovanile con un nome più ridicolo del solito. Le Sardine solo nel piatto, purchè rigorosamente made in Italy!” afferma Cattaneo.

(nella immagine: ironia anche “fotografica” per il vicesindaco cerianese, Dante Cattaneo)

23012020