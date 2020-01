SOLARO – L’Uboldese si riconferma bestia nera per l’Universal Solaro, al Centro Sportivo “Gaetano Scirea” termina come all’andata, 2-1 in favore degli ospiti che restano in scia a soli due punti dalla zona playoff. Parte forte il Solaro che al 2′ tenta di sbloccarla con Surace che calcia dal limite dell’area ma Giglio c’è e risponde presente.

L’Uboldese non ci sta e al 14′ risponde trovando il gol del vantaggio: cross dal fondo all’interno dell’area, Besati si infila alle spalle della difesa e di testa buca Bianchi.

Al 29′ rigore concesso dal direttore di gara per fallo di mano di Franco, dal dischetto va Giglio che non sbaglia e realizza lo 0-2.

Secondo tempo a grandi tinte giallorosse, Solaro che rientra sul terreno di gioco con la giusta mentalità e al 21′ accorcoa le distanze grazie a Niesi, che si procura il calcio di rigore, atterrato dall’uscita del portiere Giglio, e dagli undici metri trasforma.

Nel finale accese proteste solaresi che reclamano un secondo rigore per un tocco di mano di un giocatore dell’Uboldese, l’arbitro non è della stessa idea e lascia giocare.

Cristian Beretta

Universal Solaro – Uboldese 1-2

UNIVERSAL SOLARO: Bianchi, Cetti (1′ st Carà), Perani (45′ st Pizzato), Capelli, Greco, Parisi, Somaini (35′ st Raineri), Lessio (1′ st Mercorillo), Surace, Franco, Niesi. A disposizione: Scolfaro, Poerio, Raineri, Leoncini, Marcorillo, Cattafi, Cará, Caliman, Pizzato. All.: Stincone.

UBOLDESE: Giglio G., Calizzi (45′ st Maggioni), Masserini, Besati, Valenzano, Sponga, De Milato, Maiorano (42′ st Arrigoni), Giglio M., Martucci (23′ st Bartucci), Di Dio. A disposizione: Buffoni, Maggioni, Decarlo, Turconi, Alliata, Bartucci, Arrigoni.

MARCATORI: 14′ pt Besati (U), 29′ pt Giglio (U), 21′ st Niesi (S).

26012020