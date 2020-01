SARONNO – Torna il softball giocato: il primo appuntamento della stagione è indoor e giovanile. Il Saronno softball ha infatti presentato la settima edizione del “Città di Saronno Memorial Chicco Luraschi” che si terrà sabato 22 e domenica 23 febbraio al palasport “Aldo Moro” di viale Santuario 2. Ingresso gratuito, si giocherà il sabato dalle 14.30 e la domenica dalle 9.

Tantissime partite che coinvolgeranno oltre cento giovani provenienti da tutto il centro nord: oltre alle padrone di casa saronnee ci saranno infatti tra le altre, le squadre di Rheavendors Caronno, Collecchio, Castelfranco, Legnano, New Bologna e Padova. Come sempre si tratterà di una passerella di giovani talenti, e per tutte quante sarà innanzitutto una occasione di divertimento e, perchè no, anche di fare nuove amicizie. La scorsa edizione – che ha attirato anche un numero pubblico – è stata vinta dalla formazione giovanile del Bollate.

(foto: una fase di gioco dell’edizione 2019 del Memorial Luraschi, sempre organizzato dall’Inox Team Saronno)

