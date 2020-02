SARONNO – Telecamere protagoniste negli ultimi giorni nello storico e conosciutissimo laboratorio della pasticceria Nord di piazza Cadorna. Una troupe della trasmissione Uno Mattina condotta da Roberto Poletti è venuta nella città degli amaretti per scoprire i segreti della preparazione del dolce che ha portato il nome di Saronno nel mondo.

L’inviata Margherita Basso ha realizzato il servizio con il pasticciere Vittorio Mantegazza, proprietario della Pasticceria Nord, che ha mostrato davanti alle telecamere la ricetta degli amaretti di Saronno. Svelati molti dei passaggi e dei segreti che rendono unico il biscotto che malgrado le tante imitazioni resta così famoso da indicare l’intera città.

Il servizio è stato realizzato ad inizio settimana andrà in onda nei prossimi giorni sul programma del mattino di Raiuno condotto da Roberto Poletti e Valentina Bisti. Al momento, in anteprima per i lettori de ilSaronno sono disponibili alcuni scatti della riprese.

(alcune immagini della troupe con Margherita Basso e Vittorio Mantegazza)

01022020