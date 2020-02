SARONNO – Tutto esaurito per il corso contro la paura dell’acqua, proposto alla piscina comunale di via Miola, gestita dalla Saronno servizi Asd. E’ rivolto alle anziane che frequentano il corso di acqua gym e che vogliono vincere la paura dell’acqua e magari cimentarsi con il nuoto e trentenni pronti ad affrontare le proprie fobie per iniziare una nuova pratica sportiva. Sono i saronnesi che hanno fatto andare sold out in pochi giorni il corso di nuoto proposto per la prima volta dalla Saronno Servizi dilettantistica nell’impianto di via Miola.

Il successo della proposta è stato tale che per rispondere a tutte le richieste si sta già pensato ad una seconda edizione. “E’ una nuova proposta che abbiamo studiato con il nostro personale specializzato nella formazione – spiega Katia Mantovani numero uno della Saronno Servizi dilettantistica – un modo, assolutamente protetto e seguito passo a passo, per vincere una paura e avere l’opportunità di godersi una nuova dimensione e magari una nuova pratica sportiva e una nuova forma di intrattenimento”.

31012020