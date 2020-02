SARONNO – Autostrada Lainate-Como-Chiasso: sulla A9 è stata chiusa una delle due corsia di marcia in direzione Svizzera, e la situazione resterà così – con gli effetti sul traffico che sono facilmente comprensibili – almeno sino a lunedì prossimo. Il tratto interessato è quello fra Como Centro ed il confine elvetico.

Le opere interessano il viadotto “Bellinzona” (vicino al confine svizzero), dove i lavori di manutenzione erano iniziati in realtà già nell’ottobre 2019. Sinora era stato possibile tenerlo completamente aperto, mentre ora con il proseguo dei lavori è stato necessario chiudere la corsia di sorpasso in direzione nord. La maggior parte dei lavori riguarda la parte del viadotto che si trova sotto le corsia di marcia. Si tratta di opere che rientrano nelle manuntenzioni periodiche della infrastruttura autostradale; in questo caso in un tratto nevralgico della rete perchè ci si trova proprio a poca distanza dal confine, in un punto di forte passaggio.

