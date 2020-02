Saronno point riporta la polentata benefica in piazza Libertà

SARONNO – E’ pronta a ritornare la polenta benefica dell’associazione no profit Saronno point: l’appuntamento è fissato sabato 8 febbraio dalle 9 nella centralissima piazza Libertà di Saronno “dove saremo presenti con la nostra squisita polenta e luganega” ricordano da Saronno point. Come sempre le finalità sono benefiche: tutto il ricavato dell’iniziativa sarà infatti devoluto ai progetti sostenuti dal sodalizio, ed un particolare a quello per la riqualificazione del day hospital oncologico dell’ospedale di piazza Borella a Saronno.

Già nei giorni scorsi i soci di Saronno point sono stati presenti in piazza Libertà per la tradizionale vendita delle “arance solidali” (che si ripete ogni anno), che sono andate letteralmente a ruba. Anche in quel caso, tutto il ricavato sarà destinato alle iniziative benefiche sostenute da Saronno point in ambito ospedaliero.

(foto: la polentata in piazza, una tradizione che i soci della Saronno point sono pronti a rinverdire. A destra il vicepresidente del sodalizio saronnese, Mario Busnelli)

