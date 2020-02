Calcio Promozione, l’Universal Solaro esonera mister Stincone

SOLARO – Ivan Stincone non è più l’allenatore dell’Universal Solaro: la società giallorossa ha infatto annunciato nelle ultime ore la decisione di esonerareil tecnico che era arrivato a Solaro la scorsa estate, dopo una brillante stagione al Morazzone. Un allenatore giovane ma molto quotato nell’ambiente del calcio dilettantistico: in questo campionato, d’altra parte, è andato tutto, o quasi tutto storto con la squadra che non riesce a sollevarsi della zona playout di Promozione e che ora è di cinque punti sotto rispetto alla quota della salvezza diretta.

Il direttore sportivo Luca Volpi è ora alla ricerca di un sostituito: circola il nome dell’ex saronnese Antonio Cernivivo, che salirebbe in prima squadra dalla juniores. Solaro era reduce dalla sconfitta in trasferta contro il Gorla Maggiore (1-0), una sconfitta maturata nella parte finale della partita. Prossima gara per l’Universal quella di domenica contro in Sedriano, in casa.

(foto archivio: mister Ivan Stincone durante una intervista a ilSaronno)

05022020