Ciclomotore cannibalizzato in centro a Rovello Porro

ROVELLO PORRO – “Cannibali” in azione davanti alle Poste di via Dante Alighieri, in centro a Rovello Porro: qualcuno si sta un poco alla volta “mangiando” un ciclomotore, posteggiato proprio nei pressi dell’ufficio postale e che si trova lì ormai da tantissimo tempo. Un mezzo rubato? Oppure abbandonato da chi non sapeva più che farsene? Un interrogativo al quale non è stato per il momento possibile rispondere. Ma la certezza è che qualcuno sta utilizzando il motorino come “sorgente” per i pezzi di ricambio, un poco alla volta il veicolo è stato parzialmente smontato, sono già sparite diverse componenti.

Anzi, alcune porzioni del veicolo dopo essere state smontate sono state addirittura lasciate a terra, sull’asfalto e c’è anche chi ha testimoniato la situazione attuale tramite una serie di foto pubblicate sui social network. Con l’auspicio di un intervento delle autorità perchè sia rimosso.

(foto: una delle immagini del ciclomotore, che sono state postate sui social network)

12022020