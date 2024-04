iltra2

CARBONATE / MOZZATE – Intervento dell’ambulanza del Sos Mozzate nella vicina Carbonate, in via Volta, dove l’altra notte alle 0.35 è stata soccorsa una ragazza di 20 anni che stava male. Alla giovane è stata diagnosticata una intossicazione etilica ed è stata trasportata all’ospedale di Castellanza; aveva bevuto davvero troppo ma al momento del ricovero non è stata giudicata in pericolo di vita.

Incidente stradale ieri a mezzogiorno a Mozzate, in via Galvani: si sono scontrate una motocicletta ed una automobile, è stato soccorso un giovane di 18 anni con contusioni varie. Sul posto l’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: una ambulanza del Sos Mozzate in servizio sul territorio)

22042024