Saronno, lutto al Sacro cuore via Cavour: è scomparsa suor Fernanda

SARONNO – Lutto alle suore del Sacro cuore di Saronno. Avrebbe compiuto il prossimo maggio l’età di 99 anni ma il suo cuore invece si è fermato prima; martedì notte nel convento di via Cavour. Stiamo parlando di suor Fernanda (il cui nome al secolo era Bambina Baio). Era nata l’11 maggio 1921 ed ha svolto molti anni del suo apostolato a Saronno, incontrando giovani e adulti e soprattutto educando varie generazioni di bambini, come maestra nell’asilo di via Monte Santo.

Il rosario è stato recitato giovedì 13 ed è previsto anche venerdì 14 febbraio alle 20,30 in chiesa del Sacro cuore (con entrata da via Torino e via Cavour). Il funerale si tiene sabato alle 11 alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo in piazza Libertà; e sarà officiato dai sacerdoti locali. Il feretro sarà poi tumulato al cimitero di Arcore in Brianza.

(nella foto: una immagine di suor Fernanda delle suore del Sacro cuore di via Cavour)

14022020