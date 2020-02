SARONNO – Ieri il corridoio di un treno è stato ricoperto di schiuma anti-incendio, oggi è stato invece cancellato il Milano centrale-Saronno-Malpensa delle 17.25, con arrivo previsto all’aeroporto alle 18.22, per “un guasto alla infrastruttura ferroviaria”, lo ha comunicato l’ente ferroviario stesso. Alternativa per i viaggiatori diretti all’aerostazione, o nella città degli amaretti, il treno successivo delle 17.55 con fermate straordinarie che sono state previste alle stazioni intermedie di Rescaldina, Castellanza e Ferno-Lonate Pozzolo.

Per quanto riguarda la giornata di ieri, invece, in serata i viaggiatori sul Milano-Saronno centro hanno trovato una brutta sorpresa sul treno: si sono infatti ritrovati con il corridoio di uno dei vagoni cosparso di schiuma anti-incendio, a seguito dell’ennesimo atto vandalico; altra schiuma era presente sui sedili. Si tratta dell’ennesimo episodio teppistico avvenuto sui treni in circolazione in questa parte della Lombardia. Nei giorni scorsi la presenza di materiale ferroso sui binari aveva provocato un guasto al Milano-Saronno.

