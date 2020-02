ROVELLO PORRO – Niente da fare per il Basket Rovello impegnato in trasferta sabato sera contro la Virtus Cermenate, per la 20′ giornata del campionato maschile di C Gold, è finita 86-81 dopo un tempo supplementare, quelli regolamentari – dunque equilibratissimi – si erano conclusi sul 76-76. Fra i rovellesi, spicca Bosa con il suo bottino personale di punti, ben 27. Niente male anche Barbisan che ne ha fatti 17. Ma tutto ciò non è dunque bastato per strappare un successo.

Avanti i locali in avvio (17-13) si è andati al riposo con una Virtus in vantaggio, 41-29. Ma la seconda parte della partita ha visto un Rovello in crescita, 57-48 per il 76-76 alla sirena. Nel supplementare il parziale è stato però di 10-5 per il Cermenate.

Su ilSaronno riflettori puntati anche sulla Imo Robur Saronno che in casa al pala Ronchi sempre sabato sera ha battuto gli Knights di Legnano in un sentito derby, che ha richiamato un folto pubblico.

