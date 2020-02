ORIGGIO – Nella quinta di ritorno del campionato di basket maschile di Promozione va all’Airoldi Origgio il derby contro il Basket Caronno Pertusella: la partita è finita 60-56. “Importantissima e bella vittoria interna per Origgio nel derby contro Caronno – commentano i dirigenti dell’Airoldi – Partita punto a punto che vede i locali vincitori nonostante le parecchie assenze. In evidenza Tommaso Zaffaroni e Simone Gorni autori rispettivamente di 20 e 16 punti”. Origgio sale così a 18 punti, non lontana dalle posizioni di prestigio. Il prossimo impegno per gli origgesi è previsto giovedi 20 febbraio a Cardano al Campo.

Un Basket Origgio dunque lanciatissimo e che assapora le posizioni che contano della classifica: anche per il proseguo della stagione, dunque, ci sarà sicuramente da divertirsi. Mentre ora l’attenzione dei tifosi si rivolge al derby di C Gold, del sabato sera, fra Imo Robur Saronno terza in classifica ed i Legnano Knights.

(foto archivio: una formazione del Basket Origgio)

15022020