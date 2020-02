Panorama calcio, scontro al vertice per Fbc Saronno. E c’è anche il derby di Misinto

Panorama calcio, scontro al vertice per Fbc Saronno. E c’è anche il...

SARONNO – Domenica di calcio: riflettori puntati sullo scontro al vertice di Prima categoria Fbc Saronno-Bovisio Masciago ma non solo, molti gli impegni interessanti delle squadre locali. In particolare nella Terza categoria comasca un doppio derby, Cm 2004-Misinto e Dal Pozzo-Cogliatese. Si gioca dalle 14.30.

In serie D, 7′ di ritorno, c’è Chieri-Caronnese. Arbitro designato per il confronto è Sebastian Petrov di Roma, gli assistenti Ettore Walter Isolabella di Novi Ligure e Simone Mino di La Spezia. Classifica: Prato 43 punti, Lucchese 42, Caronnese e Casale 39, Seravezza 37, Sanremese, Chieri e Savona 33, Fossano e Real Forte 32, Borgosesia 31, Fezzanese 26, Bra 25, Lavagnese 24, Ghivizzano 23, Ligorna e Vado 21, Verbania 20.

In Eccellenza, 6′ di ritorno, si disputa Pavia-Ardor Lazzate, arbitro Mattia Fiorentino di Ercolano, assistenti Pietro Tinelli di Treviglio e Mattia Bettani di Treviglio. Classifica: Busto 81 41 punti, Verbano 36, Varesina 35, Rhodense 33, Vogherese 32, Vergiatese, Alcione e Accademia pavese 28, Pavia 27, Calvairate e Ardor Lazzate 26, Settimo Milanese 25, Sestese 22, Castanese e Mariano 18, Fenegrò 16.

In Promozione, 6′ di ritorno, Base 96 Seveso-Universal Solaro con arbitro Alessandro Cravero di Busto Arsizio, assistenti Andrea Susini di Saronno e Marco Letterio di Saronno; e Uboldese-Besnatese con arbitro Sergio Cavalleri di Treviglio e assistenti Erind Alimani di Legnano e Van Tuan Calini di Legnano. Classifica: Gavirate 48 punti, Base 96 Seveso 36, Besnatese 35, Morazzone 33, Sedriano e Meda 32, Vighignolo 31, Amici dello sport, Uboldese e Magenta 28, Olimpia e Union Villa Cassano 25, Accademia Vittuone 24, Universal Solaro 20, Gorla Maggiore 16, Fagnano 7.

In Prima categoria, 6′ di ritorno, Ceriano Laghetto-Guanzatese con arbitro Lorenzo Cicognani di Busto Arsizio, Fbc Saronno-Ardita Como con arbitro Piernicola Giorgino di Milano, Rovellasca-Menaggio con arbitro Marco Bonetto di Como e Salus Turate-Faloppiese Ronago con arbitro Riccardo Mainini di Busto Classifica: Lentatese 46 punti, Fbc Saronno, Rovellasca, Guanzatese e Bovisio Masciago 42, Tavernola 31, Esperia Lomazzo 28, Ardita, Menaggio e Faloppiese 24, Asd Ceriano 23, Portichetto 21, Salus Turate 20, Hf Calcio 14, Montesolaro 13, Real San Fermo 6.

In Seconda categoria girone I, 6′ di ritorno, Cascinamatese-Cistellum con arbitro Marco Monopoli di Saronno, Rovellese-Andratese con arbitro Roberto Bernacchi di Gallarate e Novedrate-Gerenzanese con arbitro Denis Davide Ceneri di Como. Classifica: Andratese 46 punti, Veniano 43, Villaguardia 40, Cantù San Paolo 39, Cistellum 36, Cascinamatese 27, Bulgaro e Mozzate 26, Novedrate 23, Stella Azzurra 21, Virtus Cermenate 20, Cassina Rizzardi, Gerenzanese e Itala 19, Rovellese 18, Azzurra 16.

In Seconda categoria girone N, 6′ di ritorno, Pro Juventute-Osaf con arbitro Davide Emiliano Zucchetti di Legnano e uboldesi in campo per conquistare i tre punti pensando alla zona playoff.

In Terza categoria comasca, 4′ di ritorno, il derby Cm 2004-Misinto 1971 con arbitro Raffaele Dell’Oca di Como, Dal Pozzo-Cogliatese con arbitro Massimo De Luca di Como. Classifica: Misinto 1971 39 punti, Giussano 35 punti, Dal Pozzo 31, Verano Carate 27, Cm 2004 25, Cogliatese e Brioschese 24, Assese 21, Oratorio Figino 19, Unione sportiva Olympic 13, Inverigo 7, Monguzzo e Carugo Academy 3.

In Terza categoria legnanese, 6′ di ritorno, Amor Sportiva-San Giorgio con arbitro Andrea Annibali di Legnano, e Furato-Airoldi Origgio con arbitro Francesco Bertaccini di Busto Arsizio. Classifica: Mocchetti 48 punti, Furato 45, Dairaghese 43, San Giorgio 42, Amor e Oratorio Lainate 40, Virtus Cornaredo 39, San Lorenzo 28, Gso Pogliano 27, Rescaldinese 24, Legnarello 18, San Vittore 15, Airoldi 14, Rescalda 11, Virtus Sedriano e Sport più 9.

Nel calcio femminile serie C, 4′ d ritorno, Academy Parma-Azalee, con arbitro Antonio Savino di Torre Annunziata, assistenti Abel Akoumbo e Ilya Halytskyy di Parma. Classifica: Acf Como 42 punti, Real Meda 36, Biellese 35, Campomorone 34, Azalee 32, Torino 31, Speranza Agrate 30, Pinerolo 27, Canelli 22, Voluntas 14, Juventus 12, Alessandria 7, Academy Parma 4, Caprera 1.

