Basket C Gold, la Imo Saronno riceve Legnano nel derby

SARONNO – E’ iniziato il conto alla rovescia in vista del derby di pallacanestro, del campionato maschile di C Gold. O meglio, uno dei tanti derby ma in questo caso forse il più sentito dai tifosi: si affrontano infatti una formazione di vertice come la Imo Robur Saronno ed i Legnano Knights, che sono noni in classifica. Si gioca alle 21 al palaport del centro giovanile saronnese, il “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo. I legnanesi vengono dalla sconfitta, subita in rimonta, contro un’altra delle corazzate del torneo, ovvero Gallarate ed anche stasera i favori del pronostico sono sicuramente per la Imo terza in graduatoria.

I saronnesi sono reduci dal turno di riposo, occasione per “tirare il fiato” e riorganizzare le idee in vista del rush finale della regular season. All’andata vinse, nettamente, proprio Saronno quando Legnano incassò anzi la peggior sconfitta del campionato. Ma non è più quel Legnano, rinforzatosi con l’arrivo del nuovo playmaker Speronello.

15022020