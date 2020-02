A Cislago va in scena la cultura

CISLAGO – La compagnia teatrale “Il laboratorio delle idee”, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del comune di Cislago, propone una rassegna teatrale ad ingresso libero all’auditorium “L’angolo dell’arte”, in via Stazione.

Si comincia sabato prossimo 29 febbraio con “Gatta ci cova”, messa in scena dalla Compagnia La Marmotta di Fagnano Olona, per poi proseguire il 14 marzo con la Compagnia Artisti Vagabondi di Limbiate e la loro commedia “Tutti pazzi per davvero”. Il 21 marzo “Uova al tegamino” è la proposta dell’associazione culturale Volto di Velluto di Brenta, il 28 marzo di “Una ragazza per due” del Teatro Nuovi Talenti di Domodossola e si chiude il 4 aprile con “Quasimodo: storia d’amore e di passione” dell’associazione Laboratorio delle Idee.

