GERENZANO – La Gerenzanese ha organizzato sabato 15 febbraio una serie di gare amichevoli le categorie 2009, 2010 e 2011 con il Chiasso, società professionistica della Svizzera italiana.

Per i bambini della Gerenzanese è stata un’occasione per confrontarsi con una scuola calcio di apprezzabile livello, al cospetto della quale non hanno certo sfigurato.

“Siamo soddisfatti del percorso che stanno facendo le nostre squadre giovanili” commenta il direttore sportivo Guido Gorla, “abbiamo due squadre saldamente al comando dei rispettivi giorni, la Juniores e i Giovanissimi 2005, e gli Allievi e i Giovanissimi 2004 che occupano stabilmente posizioni di alta classifica. Una citazione particolare la merita la squadra Giovanissimi 2005: dopo 15 gare di campionato è ancora imbattuta, ha sempre vinto, non ha mai preso gol e ne ha segnati 103!”.

Settore agonistico competitivo e scuola calcio qualificata che offre possibilità di esperienze significative: alla Gerenzanese il settore giovanile è sempre al centro delle attenzioni e degli sforzi di tutta la Società.

19022020