UBOLDO – “Alla luce dell’ordinanza firmata dal Ministero della Salute e da Regione Lombardia, il teatro San Pio di piazza Conciliazione ad Uboldo sospende le attività di pubblico spettacolo in cartellone fino al 1 marzo compreso, salvo ulteriori disposizioni”. Lo comunicato i volontari che gestiscono la sala uboldese.

Pertanto il previsto concerto tributo dedicato a Fabrizio De Andrè di sabato 29 febbraio è rinviato. “Non appena saranno disponibili, forniremo aggiornamenti al pubblico rispetto agli spettacoli in cartellone in questo lasso di tempo – rilevano dal San Pio – Vi invitiamo a seguirci sul sito e sui nostri canali social per ricevere ulteriori comunicazioni. Un grazie per la comprensione”. Il tutto firmato dallo staff del teatro San Pio di Uboldo.

(foto archivio: una immagine della sala teatrale di Uboldo. Per il momento si è stato costretti a sospendere l’attività ed anche il concerto tributo dedicato a Fabrizio De Andrè è stato rinviato a data da definirsi)

24022020