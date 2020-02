SARONNO / GERENZANO – Calcio giovanile, campionato di Seconda categoria, lo stop causato dal Coronavirus: questi i temi toccati dal direttore sportivo della Gerenzanese calcio, Guido Gorla, al programma sportivo dell’emittenti cittadina Radiorizzonti Fm 88, ieri mattina durante “Match point”, ospite di Paolo Renoldi, presente anche l’assessore comunale allo Sport, Gianpietro Guaglianone.

Gorla ha riferito dell’impegno per il settore giovanile, sempre più ampio e che ha fatto nascere talenti approdati anche ai vivaio professionistici; la collaborazione con l’Amministrazione civica per le strutture, è in arrivo un nuovo campo.

Si è parlato anche della formazione maggiore, che milita in Seconda categoria, “infortuni ed assenze impreviste non ci hanno fatto raggiungere le posizioni di alta classifica che ci aspettavamo” ha rimarcato Gorla. Infine lo stop per il Coronavirus, con i tanti interrogativi per quanto concerne il prosegue della stagione. Ma anche con la piena disponibilità a seguire le indicazioni delle autorità sanitarie, “perchè la salute viene prima di tutto”.

25022020