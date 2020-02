SARONNO – Niente acqua santa all’ingresso delle chiese di Saronno, che restano comunque aperte per i fedeli che le vogliano visitare e magari fermarsi per un momento di preghiera o raccoglimento. Mentre per le messe, è possibile ascoltarle in diretta su Radiorizzonti Fm 88, l’emittente comunitaria saronnese. Sono questi i provvedimenti presi dalla comunità pastorale cittadina, del Crocifisso risorto, per arginare la diffusione del Coronavirus. I funerali si stanno svolgendo in forma strettamente privata.

Domenica, con le chiese chiuse per le messe a causa dell’emergenza Coronavirus, la messa dell’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, andrà in diretta tv su Rai 3. Nelle chiese di Saronno e del Saronnese sarà possibile da parte dei fedeli ritirare i foglietti della messa della prima domenica di Quaresima” fanno sapere dalle parrocchie saronnesi.

(foto: alcune immagini della chiesa di San Francesco nel centro storico di Saronno. I fedeli possono entrare ma le messe è meglio sentirle per radio)

27022020