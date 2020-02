Parco Groane, la svolta: Emiliano Campi nuovo presidente

GROANE – Dopo mesi di attesa sembra che possa arrivare la svolta: le parti politiche di centrodestra e centrosinistra hanno trovato un’accordo sulla distribuzione delle cariche al Parco delle Groane. Emiliano Campi sarà il nuovo presidente in successione a Roberto Della Rovere e rappresenterà il centrodestra, mentre i tre membri del consiglio d’amministrazione saranno selezionati nell’area di centrosinistra. Campi, avvocato e candidato sindaco per la Lega a Solaro alle ultime elezioni amministrative, ha già ricoperto il ruolo di consigliere dell’ente in passato. Attento alle tematiche ambientali e uomo da sempre vicino alle stanze del potere di via Bellerio, è residente a Solaro e rappresenta la scelta di maggioranza delle quote del centrodestra dominate nella zona per la maggior parte dal Carroccio. Per quanto riguarda le figure di centrosinistra, dovrebbe trattarsi di tre donne, una per ogni provincia, Città Metropolitana, Como e Monza Brianza. Per quanto riguarda l’area milanese del Parco si va verso la riconferma di Rosella Ronchi.

(in foto Emiliano Campi con il vicesindaco di Ceriano Dante Cattaneo in campagna elettorale)

