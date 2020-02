SARONNO – Domenica, con le chiese chiuse per le messe a causa dell’emergenza Coronavirus, la messa dell’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, andrà in diretta tv su Rai 3. E intanto ci si organizza anche nelle parrocchie saronnesi. Dalle quali si fa sapere: ” Nelle chiese di Saronno e del Saronnese sarà possibile da parte dei fedeli ritirare i foglietti della messa della prima domenica di Quaresima per seguire la messa celebrata dall’arcivescovo domenica alle 11 in diretta su Rai 3 per tutta la Lombardia o per seguire le messe che sono trasmesse da Radiorizzonti Fm 88, l’emittente comunitaria saronnese”.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intanto esprime “apprezzamento” per la decisione della Tgr Lombardia di trasmettere in diretta la Santa messa di inizio quaresima che celebrerà domenica prossima, 1 marzo, l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. “E’ un modo concreto – dice Fontana – per affrontare questa situazione con intelligenza”.

(foto: la messa in una chiesa di Saronno)

27022020