Coronavirus, tariffe comunali bloccate e rimborsi a Limbiate

LIMBIATE – L’amministrazione limbiatese ha disposto misure relative ai servizi a domanda individuale in favore della cittadinanza, visto il grave momento di emergenza sanitaria in corso.

Nella determina dirigenziale sono contenute indicazioni per le famiglie che usufruiscono di servizi erogati dal comune (nido, pre e post scuola, trasporto scolastico, centri diurni) e che vengono esonerate dal pagamento di servizi non utilizzati in quanto sospesi oppure chiamate a fare domanda di rimborso.

Posticipato, ad esempio, il termine per il pagamento dei servizi fruiti nel mese di febbraio 2020, mentre rimborsi sono previsti per le quote già versate del nido comunale (relativo al mese di febbraio 2020), del pre-scuola, post-scuola e trasporto scolastico (per chi ha pagato in un’unica soluzione), mentre i versamenti del servizio di assistenza domiciliare (novembre-dicembre 2019) e del servizio nido (gennaio 2020) potranno avvenire al 31/5/2020 senza more né interessi. “Si tratta di provvedimenti necessari – ha spiegato il Sindaco Antonio Romeo – e che sono stati decisi con tutta l’Amministrazione e il Consiglio comunale. Dall’avvio di questa emergenza, infatti, abbiamo attivato una proficua collaborazione con tutte le forze politiche limbiatesi, perché è fondamentale in questo momento lavorare insieme in favore dei nostri cittadini e della comunità”. Qualsiasi altro caso non considerato in questa prima azione in favore delle famiglie verrà considerato singolarmente, perché nessuno dovrà essere penalizzato dal punto di vista dei tributi comunali.

19032020

(nella foto: asilo nido comunale di Limbiate)