SARONNO – Emergenza coronavirus, in base agli ultimi dati disponibili i contagiati sono 36 persone (compreso il cittadino defunto), +3: questa la situazione aggiornata riguardo alla diffusione dell’epidemia in ambito cittadino.

Il tutto in una giornata che ha fatto segnalare un forte rallentamento del contagio nella vicina Brianza e nel quale anche il Varesotto ha dato una ulteriore dimostrazione di “tenuta”, con solo 27 casi in più su tutto il territorio provinciale. Le autorità sanitarie e le amministrazione locali continuano ovviamente a mantenere sotto stretta osservazione la situazione e da parte di tutti l’appello rimane quello ribadito tante volte negli ultimi giorni, ovvero “restate a casa”, rispettando alla lettera le indicazioni contro la diffusione del coronavirus. Un appello lanciato da tutti i sindaci della zona, e che finalmente la maggior parte delle persone sembrano avere recepito, con strade davvero sempre più vuote e la pochissima gente in giro solo per buoni motivi, recarsi al lavoro o giusto il tempo di fare la spesa.

(foto: una veduta di una Saronno spettrale)

22032020