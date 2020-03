[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SOLARO – La notizia è stata confermata nelle ultime ore dal sindaco Nilde Moretti i decessi di contagiati da Coronavirus a Solaro sono arrivati a tre.

“Siamo affranti e sconsolati – spiega il primo cittadino – nel dare la notizia della scomparsa di due nostri concittadini nelle ultime ore. Sono perdite che segnano l’intera nostra comunità solarese. Non importa se conoscessimo o meno personalmente le vittime, il lutto deve colpire e colpisce tutti noi solaresi indistintamente, perché questa è una battaglia che stiamo combattendo tutti insieme”.

Domani si terrà l’iniziativa della bandiera a mezz’asta a mezzogiorno proposta del presidente della Provincia di Bergamo Gianfranco Gafforelli sostenuta da Anci, l’associazione nazionale dei Comuni: “Personalmente ho voluto estendere il silenzio a tre minuti, simbolicamente per ricordare ognuna dei tre concittadini scomparsi a Solaro. È un gesto simbolico che sentiamo prima di ogni cosa con il cuore e che speriamo di non dover più ripetere in futuro”.

