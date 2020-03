Coronavirus, appello di Monti al governo: “Si riduca al 4% l’Iva su mascherine e dispositivi per la sicurezza”

MILANO – “Chiediamo al Governo nazionale di introdurre uno sgravio fiscale sull’Iva pagata su tutti i prodotti fondamentali per la tutela della salute dei cittadini: ovvero, i Dpi e tutti i dispositivi per la sicurezza personale”.

Così Emanuele Monti (Lega), Presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia.

“La richiesta è quella, quindi, di consentire il totale utilizzo dei fondi raccolti e messi a disposizione dalle tantissime associazioni impegnate sul fronte della beneficenza, evitando che il 18% di questi fondi vada in tasse. Lo sgravio che proponiamo come Lega, attraverso un emendamento presentato dai nostri parlamentari alla Camera, prevede infatti di ridurre l’Iva al 4%. Con questo sgravio, avremmo a disposizione una parte consistente in più di questi fondi da impiegare per l’acquisto dei materiali” spiega Monti.

“Si tratta di una richiesta che arriva dalle stesse associazioni e di un gesto di civiltà e di aiuto concreto per affrontare questa emergenza” conclude il Presidente della Commissione.

