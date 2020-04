Coronavirus, a Limbiate più di cento persone in sorveglianza attiva e 60 ricoveri

LIMBIATE – I dati diffusi questa mattina dal comune di Limbiate parlano di 60 persone ricoverate in ospedale per Coronavirus e di 5 limbiatesi deceduti.

Per la prima settimana, l’amministrazione limbiatese ha diffuso anche il dato relativo al numero delle persone confinate al domicilio in quanto in sorveglianza attiva: sono 108 i cittadini che si trovano in questa condizione, sorvegliati in quanto mostrano sintomi da Covid19 o in quanto familiari o persone che hanno avuto contatti stretti con pazienti ai quali la malattia è stata accertata.

L’appello del sindaco Romeo ai suoi cittadini è sempre quello: “Restate a casa”. La polizia locale è sulle strade tutti i giorni per controllare che il decreto del Governo e l’ordinanza regionale siano rispettate.

01042020