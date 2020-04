Softball Saronno, la giocatrice Lidia Napolitano presenta il libro del nonno, per la Lega anti-tumori

Softball Saronno, la giocatrice Lidia Napolitano presenta il libro del nonno, per...

SARONNO – “In questi giorni di quarantena cosa puó aiutarci di più di un buon libro per riempire la giornata? Ancora meglio se il libro fa parte della enorme famiglia del Saronno Softball! – dicono i responsabili della società saronnese – La nostra giocatrice Lidia Napolitano, atleta della U15 nerazzurra, racconta la nascita del libro in questione: “Il dottore si ammaló.. e inizió a scrivere”. E’ infatti stato scritto proprio dal nonno di Lidia, Rosario Billè, medico di professione, che ha iniziato a scrivere durante la convalescenza per un brutto male diagnosticatogli nel dicembre scorso”.

Fanno notare dal Saronno softball: “Questa storia ci insegna tanto. Anche durante il periodo più buio della nostra vita, si puó sempre trovare un modo per costruire qualcosa di bello e luminoso. Sosteniamo Rosario e compriamo il suo libro!” E’ disponibile su Amazon e gli introiti andranno a sostenere la Lilt, Lega anti-tumori. Tutti i dettagli nel video che la stessa Linda ha registrato.

