SARONNO – “Da una corsa in bicicletta” il film diretto da Luciano Silighini Garagnani sbarca su Prime video di Amazon, come lo stesso regista annuncia: “Abbiamo concluso ufficialmente l’accordo di distribuzione on demand sulla piattaforma del colosso di Amazon che già a inizio riprese aveva espresso interesse per il progetto” dichiara il regista “ora che abbiamo terminato la post produzione grazie all’ottimo lavoro della società Quadrio che ha curato il montaggio con Arcadio Cavalli, abbiamo definito ogni pratica contrattuale e il film sarà presto in visione per tutti gli spettatori”.

Silighini conferma anche la distribuzione nelle sale e alcuni eventi di promozione del film: “Il 10 febbraio proietteremo “Da una corsa in bicicletta” a Berlino durante i giorni del Festival che tanto mi è caro e dove ormai per tradizione faccio debuttare sempre le mie pellicole sul mercato europeo. Il film sarà sottotitolato in lingua inglese così come quando dal 24 marzo inizierà la distribuzione sul mercato americano, infatti la pellicola debutterà a Santa Monica e poi per tutta la contea di Los Angeles prima di seguire anche oltreoceano la via dell’on demand”.







Conclude Silighini con un’anticipazione: “Stiamo organizzando una proiezione ad inviti per attori e nostri ospiti e la faremo a breve anche perché dal 6 dicembre sarò impegnato con la troupe e l’intero cast a Roma dove,visto l’interesse scaturito sul mio film e la storia straordinaria del protagonista, inizieremo il seguito della pellicola che ha già un titolo “A colpi di pedali” e che racconterà la vita di Gianfranco Librandi dall’elezione in Parlamento alla cavalcata verso la vittoria di Beppe Sala come sindaco di Milano”. Nel cast confermato Marco Mainini nel ruolo di Gianfranco Librandi e Daniele Giulietti che interpreterà il padre Domenico nei flashback dei ricordi del figlio. Con loro Arianna Semeraro, Beatrice Balzani, Sergio Roveto, Paola Greggio e Francesca La Gala nei panni della figlia dell’onorevole saronnese Gianfranco Librandi.

Qui il trailer del film “Da una corsa in bicicletta”.

(foto: Marco Mainini, Luciano Silighini e Daniele Giulietti)

09112021