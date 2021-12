x

SOLARO – Il Comune di Solaro sostiene l’iniziativa La lista dei desideri di Fondazione Somaschi, che gestisce il Centro anti-violenza Hara di Rho di riferimento il territorio comunale di Solaro. Le “liste dei desideri” di Amazon nascono per raccogliere e cercare di soddisfare i desideri che i bambini, ospitati nelle comunità, esprimono per Natale. Dai palloni alle figurine, dai libri ai peluche, compresi i giochi più tradizionali per i più piccoli o quelli più tecnologici e particolari per i più grandi sono tanti i prodotti che i donatori possono acquistare direttamente sulla piattaforma di Amazon.



Altri regali come costruzioni, macchinine, bambole, giochi di società – purché nuovi – potranno essere donati facendoli pervenire direttamente alla sede di Milano della Fondazione Somaschi, in piazza XXV Aprile 2. Per quanto riguarda Solaro, non essendoci una lista dedicata, per raggiungere bambini e ragazzi del territorio ospitati dalle comunità, l’invito è quello di visitare la lista generica di Milano al seguente link https://amzn.eu/i8am0Cu dove si possono acquistare i regali che verranno consegnati direttamente sotto l’albero di Natale dei giovanissimi.



Dice il sindaco di Solaro Nilde Moretti: “Da anni ormai seguiamo le iniziative del Centro Hara e della Fondazione Somaschi. Quest’anno abbiamo tutti questa possibilità di far trascorrere ai ragazzi ed ai bambini accolti dalle strutture un Natale con un pizzico di serenità in più”.

