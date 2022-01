x x

ORIGGIO – Il centro logistico Amazon di via Buozzi a Origgio? Ha appena ricevuto un importante riconoscimento come luogo ideale dove lavorare. Si tratta del Top Employer Italia 2022, riconoscimento attribuito alle aziende che creano condizioni ottimali per la crescita dei propri dipendenti, ottenuto anche dalla Electrolux di Solaro.

Ma restiamo al centro Amazon di Origgio, da dove partono tanti dei pacchi e pacchetti che poi ricevono a casa i clienti del Saronnese: aperto nel 2016 ha sinora creato 100 posti di lavoro a tempo indeterminato.

“Dal nostro arrivo in Italia abbiamo continuato a investire nel Paese e siamo molto orgogliosi di aver ottenuto anche quest’anno la certificazione Top Employer – rimarca Mariangela Marseglia, Country manager Amazon.it e Amazon.es – un riconoscimento autorevole che ci dimostra come la strada che stiamo percorrendo sia quella giusta. Sono oggi oltre 13.000 i dipendenti assunti a tempo indeterminato che contribuiscono con entusiasmo e professionalità al successo dell’azienda e ogni giorno ci impegniamo per offrire loro un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e con opportunità di crescita. Dal digital marketing, al cloud computing, l’Intelligenza Artificiale, il machine learning fino ai ruoli nella nostra rete logistica, compresi gli ingegneri e gli operatori che si occupano di gestire gli ordini dei clienti, il nostro obiettivo è fornire a tutti gli strumenti perché ognuno possa esprimere al meglio il proprio talento”.

“Amazon – fanno notare dall’azienda – offre diverse opportunità professionali, una retribuzione competitiva e vari benefit, oltre a un ambiente di lavoro sicuro e moderno. Oltre ai numerosi piani di crescita professionale, Amazon mette a disposizione un innovativo programma di congedo parentale rivolto sia alle neomamme che ai neo-papà”.

