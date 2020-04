[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – La buona notizia di oggi per Saronno è quella che in gergo giornalistico potrebbe essere definita come una “non notizia” ma che è ovviamente fa bene dare: per un giorno si è interrotto il lento trend al rialzo ed in città non si sono registrati nuovi casi di positività al coronavirus. Questo il dato che emerge dal conteggio regionale. Si resta quindi fermi ai 93 accertati a ieri, numero che però comprende numerosi decessi (oggi non se ne sono verificati di ulteriori).

In provincia di Varese, d’altra parte, si sono complessivamente verificati soltanto 33 nuovi casi, oggi, in linea anche con il trend al ribasso al quale si assiste in tutta la Lombardia. Nel Varesotto la città più colpita rimane Busto Arsizio con 136 casi accertati, segue di poco Varese città con 122 casi e quindi Saronno. Boom a Coquio Trevisago: oltre sessanta casi si sono contati soltanto alla casa di riposo, totale ad oggi 65 persone contagiate.

