CARONNO PERTUSELLA – Nessun nuovo caso a Caronno Pertusella dove oggi è tornato ad interrompersi il trend sinora in lieve rialzo al quale si stava assistendo di recente. I casi confermati di positività al coronavirus rimangono 57, e questa è senz’altro una buona notizia. Ma ce n’è anche una bruttissima ovvero che il conto dei deceduti è arrivato a 9 persone: lo ha riferito, per informare la cittadinanza e portare le condoglianze della comunità, il sindaco Marco Giudici.

Oggi pomeriggio, all’oratorio di Bariola, è intanto iniziata la distribuzione gratuita delle mascherine fornite da Regione Lombardia.

Anche a Saronno oggi nessun nuovo contagio. In provincia di Varese, d’altra parte, si sono complessivamente verificati soltanto 33 nuovi casi, oggi, in linea anche con il trend al ribasso al quale si assiste in tutta la Lombardia. Nel Varesotto la città più colpita rimane Busto Arsizio con 136 casi accertati, segue di poco Varese città con 122 casi e quindi Saronno. Boom a Coquio Trevisago: oltre sessanta casi si sono contati soltanto alla casa di riposo, totale ad oggi 65 persone contagiate.

07042020