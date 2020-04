GERENZANO – Corre la Diasorin, società con sede anche a Gerenzano nell’Insubrias biopark di via Lepetit, e che ha sviluppato un test sierologico per trovare gli anticorpi del coronavirus; insomma per capire se le persone hanno già fatto la malattia (magari come asintomatici o con sintomi lievi e neanche riconosciuti) e che quindi sono protetti dalla malattia. Prima il test rapido sulla positività, pronto in due ore, che si sta provando anche all’ospedale di Circolo di Varese, ora con il Policlinico San Matteo di Pavia – ne ha parlato oggi anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana – anche un test sierologico sugli anticorpi. La società sta lavorando per ottenere il marchio Ce, che ne consentirebbe l’uso generalizzato, l’autorizzazione anche negli Stati Uniti d’America.

Come rilevano dalla Diasorin, “il test è stato studiato per fare fronte alla esigenza di individuare nella popolazione le persone che sono già state infettate dal virus, la cui diagnosi non sia stata effettuata attraverso l’esecuzione di un tampone e di un test di diagnostica molecolare”. Ovvia l’importanza del test, chi ha gli anticorpi non rischia di ammalarsi.

