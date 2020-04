GERENZANO / SARONNO – “Insieme per il nostro Ospedale di Saronno, insieme per vincere” è il nome dell’operazione a cui ha aderito l’oratorio San Filippo Neri di Gerenzano. Si tratta di una donazione all’Associazione Saronno Point Onlus che, assieme al Comitato per la Salvaguardia e il Rilancio dell’Ospedale di Saronno e altre associazioni, ha dato il via alla raccolta fondi. “In questi giorni l’oratorio ha pensato anche a una proposta concreta, una donazione significativa all’ospedale di Saronno per l’acquisto di attrezzature come respiratori e cPAP, che serviranno proprio alla cura dei pazienti affetti da coronavirus.”

“Il nostro oratorio c’è! E in questo momento di emergenza vuole dare anche una testimonianza concreta mediante due modalità.” Infatti, la raccolta fondi per l’Ospedale non è l’unica campagna di solidarietà a cui il San Filippo Neri ha aderito. Grazie all’iniziativa dell’arcivescovo Mario Delpini, è stato istituito il fondo San Giuseppe, a cui l’oratorio ha dato contributo per aiutare i lavoratori che hanno perso il lavoro in queste circostanze di emergenza.

