CARONNO PERTUSELLA – La stagione non è partita, con un rinvio prima a metà aprile e poi a metà giugno ma i volontari della Rheavendors Caronno, la storica società di softball che fa base allo stadio di via Rossini a Bariola di Caronno Pertusella, continuano le opere di manutenzione nella struttura, così che sia pronta quando finalmente arriverà il “play ball”.

Il campo principale, quello che solitamente ospita anche le partite della formazione maggiore, in serie A, è il classico “tavolo da biliardo”, con erbetta verde e praticamente perfetta; ed in questo periodo di stanno compiendo quella serie di manutenzioni indispensabile a mantenere in buono stato l’impianto sportivo, anche se attualmente non è in uso. Il tutto, da parte dei volontari, ovviamente tenendo in massima considerazione tutte le norme per evitare la diffusione del coronavirus.

(foto: una immagine del campo di softball di Bariola così come si presenta in questo giorni)

08042020