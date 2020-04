SARONNO – Nuovo strappo all’insù per quanto riguarda i contagi del coronavirus a Saronno: oggi +7, il dato più significativo degli ultimi giorni, che porta il totale a 109. E d’altra parte è stato un martedì nel quale si è assistito ad un incremento in tutta la provincia di Varese, incremento fra i più significativi da tempo a questa parte, con +102 casi confermati. E con il “sorpasso”, in quella classifica nella quale nessuno vorrebbe essere, quella appunto dei contagi, da parte di Varese (171, +11 oggi) su Busto Arsizio (166, +2).

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: una immagine della Saronno deserta per l’emergenza coronavirus)

14042020