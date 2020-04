COGLIATE – I dati dei contagiati a Cogliate? “Non sono molto positivi, 20 ad oggi le persone che purtroppo hanno contratto il virus. Molti però sono guariti o stanno guarendo oppure sono migliorati. Purtroppo poco fa ci è stato però comunicato di un concittadino che non ce l’ha fatta: è deceduto. Chiedo a tutti di dedicare a lui ed alla sua famiglia una preghiera”. Così il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico, in un video-messaggio ai cogliatesi.

Posted by Comune di Cogliate on Tuesday, 14 April 2020

Che prosegue: “Sono attualmente 16 i concittadini che si trovano in quarantena preventiva, un numero inferiore ai giorni scorsi”

Basilico si è soffermato sui servizi offerti dai volontari in questo periodo di emergenza coronavirus: “Sono state sinora 7000 le consegne con i servizi domiciliari, che chiedo di continuare ad utilizzare, sempre con buon senso. E’ da più di un mese che andiamo avanti, un grande impegno per tutti i volontari”.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

14042020