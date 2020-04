LOMAZZO – Un ringrazimento da parte del Comune di Lomazzo a forze dell’ordine e volontari in servizio anche durante le feste di Pasqua per garantire il controllo del territorio ed accertare il rispetto delle norme che impediscono di uscire di casa, contro la diffusione del coronavirus.

“Grazie a tutti i volontari, a tutto il personale operativo dei vigili del fuoco e a tutti coloro che hanno trascorso anche la Pasqua in servizio attivo! – dicono i responsabili dell’Amministrazione civica del sindaco, Giovanni Rusconi – Ed alla polizia locale, per il monitoraggio degli spostamenti e per il controllo del territorio. In sinergia con la vigilanza urbana anche i volontari delll’associazione Sov sono stati impegnati sul territorio, nelle aree verdi, per la segnalazione agli agenti di eventuali trasgressioni”.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

14042020