SARONNO – Coda non solo ai supermercati per fare la spesa di alimentari ma pure, in centro a Saronno, per comprare detersivi, prodotti per l’igiene della casa e personale. E‘ successo ad esempio questa mattina in piazza Portici nella zona pedonale, con diverse persone pazientemente in fila per fare acquisti in un negozio specializzato in questo genere di prodotti. E che, ovviamente, pur aperto rispetta le regole del decreto ministeriale contro la diffusione del coronavirus, che impone il distanziamento e di evitare assembramenti.

Per quanto riguarda la provincia del Varesotto, ha fatto segnare ieri un +68, in linea con il trend dell’intera regione Lombardia, di una crescita ma contenuta e con meno persone in ospedale e meno in terapia intensiva. Restano in provincia, la località sinora più colpita è Varese, con 194 casi confermati, 193 quelli di Busto Arsizio; Saronno è terza. Al quarto posto di questa classifica nella quale nessuno vorrebbe essere è Gallarate, con 108 casi.

Roberto Zani

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

18042020