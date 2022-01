x x

SARONNO – Tornano le file per farsi il tampone, per capire se si è stato contagiati dal coronavirus: molte le persone in coda a Saronno, ad esempio, nel tardo pomeriggio odierno nei pressi della farmacia di via Frua. Caso non unico: le richieste per ottenere il tampone restano molto elevate, e le disponibilità sono forzatamente limitate. Proprio il sindaco Augusto Airoldi aveva parlato nei giorni scorsi della possibilità di allestire una struttura ad hoc, proprio a Saronno.

(foto: lunga fila nel tardo pomeriggio odierno in via Frua a Saronno, davanti alla farmacia, per fare il tampone)

